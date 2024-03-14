Шишкин: «Надеюсь, скоро Черчесов всплывёт»

Бывший игрок «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением о будущем экс-наставника «красно-белых» Станислава Черчесова, который в настоящий момент находится без клуба.

По мнению Шишкина, со времён своей работы в «Спартаке» Черчесов получил много опыта и сильно изменился.

«Саламыч умный человек. Наверняка у него сейчас есть предложения. Надеюсь, скоро всплывёт (смеётся)», — цитирует Шишкина «Чемпионат».

Напомним, последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», который он покинул летом прошлого года. Также именитый специалист в своей карьере возглавлял «Динамо», «Легию» и национальную сборную России.