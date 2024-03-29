Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол» поделился своими мыслями о ближайшем матче команды против «Урала». По мнению Деменко, Гильермо Абаскаль может лишиться должности в случае плохого результата.

- «Спартак» не упустит очков в матче с «Уралом»?

- Красно-белые достаточно хорошо играют против «Урала», и я уверен, что они победят. В случае поражения «Спартак» может лишиться тренера. Это тоже важный для него момент.

- Если «Урал» проиграет, он реально будет претендентом на «стыки»?

- Пока рано об этом говорить, но мы видим, что у команды меняется состав. Футболисты не вливаются в него. Не понимаю, что происходит. Мы же привыкли, что «Урал» - боевая команда. Но в последних матчах было видно, что есть проблемы.

Елена Григорьевская