Гранат: «Спартаку» пора пригласить Мостового

Бывший футболист «Спартака» Владимир Гранат ответил на вопрос, кто сейчас может подойти «красно-белым» на пост главного тренера.

«Честно говоря, не знаю. Но могли бы уже и Мостовому дать попробовать поработать. Думаю, что пора», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

По мнению эксперта, «Спартаку» действительно пора отправить в отставку Гильермо Абаскаля, ведь команда не демонстрирует те результаты, которые от нее ждут.

«Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 31 очко после 20 сыгранных туров.

Напомним, действующий контракт Абаскаля со «Спартаком» рассчитан до конца следующего сезона.