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Гранат: «Спартаку» пора пригласить Мостового

11 Марта 2024 • 20:00 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Урал
30.03 16:00

Бывший футболист «Спартака» Владимир Гранат ответил на вопрос, кто сейчас может подойти «красно-белым» на пост главного тренера.

«Честно говоря, не знаю. Но могли бы уже и Мостовому дать попробовать поработать. Думаю, что пора», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

По мнению эксперта, «Спартаку» действительно пора отправить в отставку Гильермо Абаскаля, ведь команда не демонстрирует те результаты, которые от нее ждут.

«Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 31 очко после 20 сыгранных туров.

Напомним, действующий контракт Абаскаля со «Спартаком» рассчитан до конца следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Владимир Гранат Гильермо Абаскаль ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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wertygaz
11 Марта 2024 в 20:39
Этот царь, без царя в голове. Какой из него тренер Спартака. Если только в Спартак (Туймазы)…
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