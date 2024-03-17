Баклов: «При Ганчаренко многое в «Урале» изменилось в лучшую сторону»

Вратарь «Уфы» Олег Баклов, ранее выступавший за «Урал», поделился мнением о главном тренере екатеринбургской команды Викторе Ганчаренко.

По мнению Баклова, при белорусском наставнике многое в «Урале» изменилось в лучшую сторону.

«Дисциплина и порядок стали гораздо выше, чем раньше. Он работал персонально с каждым полевым игроком. Можно отметить тактическое построение — вроде бы и просто, но продуктивно», — цитирует Баклова «Чемпионат».

Напомним, Ганчаренко возглавляет «Урал» с августа 2022 года. После 20 туров текущего розыгрыша чемпионата России екатеринбуржцы занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.