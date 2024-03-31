Мележиков — о безголевой серии «Спартака»: «Промеса не хватает»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков объяснил, почему московский клуб не может забить на протяжении трёх матчей.

Отметим, что в последней встрече московский клуб не смог обыграть екатеринбургский «Урал». Матч завершился со счётом 0:0.

«Квинси Промеса не хватает, но причина, очевидно, не только в его отсутствии. При этом, нет недостатка в нападающих и достаточно активных атакующих полузащитниках», — приводит слова экс-руководителя издание «СЭ».

К слову, после 21 матча в чемпионате России «красно-белые» находятся на пятой позиции турнирной таблицы. Коллектив Абаскаля заработал 32 балла.

