Гладилин считает, что Ивич подойдёт «Спартаку»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном назначении бывшего наставника «Краснодара» Владимира Ивича в столичный клуб.

Эксперт признался, что хорошо относится к Ивичу, который создал боеспособный коллектив, борющейся за золотые медали РПЛ.

«Краснодар» еще борется за чемпионство, а это заслуга Ивича. Он подойдет «Спартаку», — приводит слова Гладилина портал «РБ Спорт».

По итогам 20 сыгранных туров «Краснодар» находится на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков. «Спартак» вместе с Гильермо Абаскалем располагается на шестой строчке, имея в копилке 31 балл.