Билялетдинов: «У Абаскаля ещё есть время исправить ситуацию»

Бывший игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался о будущем главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

По словам Билялетдинова, отставка Абаскаля его не удивит, однако сам он не считает, что при испанском специалисте «Спартак» выглядит безнадёжно.

«У Абаскаля ещё есть время исправить ситуацию. Я за то, чтобы тренеры дорабатывали в клубах. Они всегда учатся каким-то новым вещам», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

После 20 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на девять очков. Абаскаль возглавляет «красно-белых» с июня 2022 года.