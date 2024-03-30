Лапочкин не смог объяснить, почему «Спартаку» не дали пробить пенальти в матче с «Уралом»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался о неназначенном пенальти в матче «Спартака» с «Уралом».

Напомним, встреча 22-го тура чемпионата России завершилась со счетом 0:0. В одном из эпизодов нападающему «Спартака» Антону Зиньковскому наступили на ногу прямо на линии чужой штрафной, но судья в поле и арбитры VAR не поставили одиннадцатиметровый удар.

Специалист заявил, что нога Зиньковского находится на линии штрафной площади, поэтому арбитры должны были поставить пенальти.

«По видео сложно объяснить, почему это не пенальти», — сказал Лапочкин в эфире телеканала Матч Премьер.

В 23-м туре РПЛ «Спартак» будет гостить у «Динамо», а «Урал» примет «Крылья Советов».