Ганчаренко: «Понимали, что со «Спартаком» тяжело таким образом сыграть, чтобы у наших ворот моментов не было»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Ничья на выезде против «Спартака». Довольны ли вы этим результатом?

- Да, и результатом, и характером отношения к этому матчу, потому что иногда в предыдущих матчах нам не хватало интенсивности, агрессии, командного какого-то взаимодействия, что сегодня хорошо просматривалось.

- То есть игрой в целом вы сегодня довольны?

- В принципе, да. Мы понимали, что со «Спартаком» тяжело таким образом сыграть, чтобы у наших ворот моментов не было. Помазун нам сегодня помог. И моменты у нас были, когда мы тоже могли что-то выжимать.

- Было ощущение, что в концовках таймов и первого, и второго как будто немного прижимались, как будто было больше давления у «Спартака». Это силы не безграничны у «Урала» или все же эмоции и психология в первую очередь?

- Мы не можем отодвинуть полностью игру от наших ворот. Мы все время пробовали это делать, пробовали отодвинуть игру от наших ворот, чтобы непросто было «Спартаку» начинать атаки. В целом это нам удавалось.

- В пяти матчах против Гильермо Абаскаля вы не проиграли ни разу. Обозначает это что-нибудь?

- Ничего не означает, потому что вы умеете уделять время как плохой серии, так и хорошей, а наше дело - готовиться к следующей игре.