Лапочкин — об отношении к арбитрам: «Полиграф — уже низшая стадия падения»

Экс- арбитр Сергей Лапочкин рассказал, как относится к давлению и отношению к судьям.

«Беспокоит ли меня отношение к судьям в индустрии? Полиграф — уже низшая стадия падения. Пока он будет использоваться, вряд ли престиж профессии повысится. Действительно тяжело на местах найти новых мальчишек, которые захотели бы пойти судить», — цитирует бывшего судью Sports.ru.

Отметим, что судейскую карьеру Сергей Лапочкин начал в 1995 году. С 1998 года был помощником судьи в КФК, а с 2000 — главным. Работал на матчах турнира дублёров, второго и первого дивизионов. В РПЛ в качестве главного судьи дебютировал 17 апреля 2011 года.

9 июня 2021 года был отстранён от футбольной деятельности на 10 лет решением УЕФА в связи с неинформированием УЕФА о контакте с ним неизвестных лиц с целью влияния на результат матча отборочного раунда.