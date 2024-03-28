Игрок «Спартака» Игнатов рассказал о своей мечте

Футболист московского «Спартака» Михаил Игнатов рассказал о своей главной мечте в карьере.

«Какая сегодня у меня главная мечта как у футболиста? Выиграть со «Спартаком» еще трофеи», — приводит слова Игнатова «Матч ТВ».

В сезоне-2023/24 Игнатов принял участие в 24 матчах во всех турнирах, отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив четыре голевые передачи. Напомним, в составе «красно-белых» футболист стал обладателем Кубка России.

После 20 туров «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Гильермо Абаскаля 31 набранное очко.