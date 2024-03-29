Масалитин: «Спартаку» будет непросто в матче с «Уралом»

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин поделился мыслями о предстоящем матче Премьер-лиги между «Спартаком» и «Уралом».

По словам Масалитина, «Урал» будет стараться отобрать очки у «Спартака», поскольку екатеринбуржцам «отступать некуда». Известный в прошлом футболист указал на тот факт, что «шмели» борются за выживание, и любая неудача приближает команду к «стыкам» или прямому вылету.

«Понятно, что игра сложится непросто для «Спартака», но всё-таки я думаю, что «Спартак» будет претендовать на победу», - цитирует Масалитина Metaratings.

Матч «Спартак» - «Урал» пройдёт в субботу, 30 марта.