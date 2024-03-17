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Масалитин назвал тренеров, которые могут поставить спартаковский футбол

17 Марта 2024 • 20:25 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
30.03 16:00

Экс-футболист «Спартака» Валерий Масалитин поделился комментарием об игре «красно-белых».

По мнению эксперта, спартаковский футбол ушел вместе с Олегом Романцевым, ведь мы уже давно не видим стеночек и забеганий.

«Сейчас о спартаковском футболе даже мечтать не приходится. Если только придут знакомые ребята — Тихонов, Аленичев, Карпин, которые знакомы с этим стилем», — цитирует Масалитина Legalbet.

При этом специалист считает, что команде нужно брать подходящих футболистов, которые умеют играть в подобном стиле.

После 20 сыгранных туров «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев заработать 31 очко.

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Спартак Москва Ростов Валерий Карпин Олег Романцев Андрей Тихонов Дмитрий Аленичев Валерий Масалитин Енисей ещё теги

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