Масалитин назвал тренеров, которые могут поставить спартаковский футбол

Экс-футболист «Спартака» Валерий Масалитин поделился комментарием об игре «красно-белых».

По мнению эксперта, спартаковский футбол ушел вместе с Олегом Романцевым, ведь мы уже давно не видим стеночек и забеганий.

«Сейчас о спартаковском футболе даже мечтать не приходится. Если только придут знакомые ребята — Тихонов, Аленичев, Карпин, которые знакомы с этим стилем», — цитирует Масалитина Legalbet.

При этом специалист считает, что команде нужно брать подходящих футболистов, которые умеют играть в подобном стиле.

После 20 сыгранных туров «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев заработать 31 очко.