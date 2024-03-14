Колосков: «Эпоха Промеса в «Спартаке» завершена»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о ситуации, которая произошла с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

Напомним, в настоящий момент нидерландский футболист находится под арестом и в скором времени может быть экстрадирован на родину, где ранее он был приговорён к тюремному заключению.

По мнению Колоскова, Промес сам виноват в том, что с ним произошло.

«Эпоха Промеса в «Спартаке» завершена. Сам же себя и погубил по глупости. Мог стать легендой клуба, а в итоге финал вышел бесславный», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 32-летний Промес провёл за «Спартак» 21 матч, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.