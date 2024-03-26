Тарханов: «Сборная Азербайджана — интересный проект для Черчесова, но он больше подходит «Спартаку»

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о возможном назначении Станислава Черчесова на пост наставника сборной Азербайджана.

По мнению Тарханова, работа в европейской сборной может открыть для Черчесова много новых возможностей.

«Если Станислав проявит себя в сборной, то его могут пригласить европейские клубы. Это интересный проект, но, мне кажется, Черчесов больше подходит для «Спартака» (смеётся)», — цитирует Тарханова «Чемпионат».

Напомним, последним место работы Черчесова остаётся венгерский «Ференцварош», который он покинул прошлым летом. Ранее специалист возглавлял сборную России, «Спартак» и «Динамо».