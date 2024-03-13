Маклаков: «С удовольствием попрощался бы с Абаскалем как можно быстрее»

Известный актёр и поклонник «Спартака» Алексей Маклаков ответил на вопрос о возможном приходе экс-наставника «Краснодара» Владимира Ивича в «Спартак».

«Когда Ивич возглавит «Спартак», тогда и скажу. Абаскаль? С удовольствием попрощался бы с ним как можно быстрее», — заявил Маклаков «РБ Спорту».

Эксперт отметил, что результат предстоящего матча с «Оренбургом» никак не повлияет на его отношение к Абаскалю, ведь он уже давно все понял.

Маклаков добавил, что ему понравилась работа Ивича в «Краснодаре», но загадывать о будущем не стоит.

14 марта «Спартак» проведет домашний матч против «Оренбурга» в рамках 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ. Начало встречи запланировано на 18:00 по мск.