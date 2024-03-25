Борис Игнатьев считает, что «Спартаку» не стоит увольнять Абаскаля до конца сезона

Известный тренер Борис Игнатьев прокомментировал возможное увольнение Гильермо Абаскаля с поста рулевого московского «Спартака».

«Я убежден, что Абаскалю надо закончить сезон с командой. Продукт футбольного клуба — это результат. Если его нет, то будут поползновения», — приводит слова Игнатьева «Чемпионат».

Специалист считает, что все идет к отставке Абаскаля, но ему нужно дать закончить сезон, чтобы он потом не говорил, как клуб не дал ему завершить работу.

Напомним, 34-летний Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Действующий трудовой договор испанца с «красно-белыми» рассчитан до конца следующего сезона.