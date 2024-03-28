Григорий Иванов: «Урал» не устраивает ничья со «Спартаком»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о предстоящем матче чемпионата России против «Спартака».

«Ничья нас, конечно, не устраивает. Мы будем играть и биться. Вы должны понимать, что нам некуда отступать. Придется выкладывать все силы и биться за победу», — приводит слова Иванова «Спорт День за Днем».

Встреча 22-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Уралом» состоится в субботу, 30 марта. Начало поединка запланировано на 19:00 по столичному времени.

На данный момент «красно-белые» находятся на шестой строчке в РПЛ, а «шмели» идут на 13-й позиции.