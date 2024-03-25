Игнатьев: «Не думаю, что Зиньковский намного хуже Промеса»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об игре «Спартака» без нападающего Квинси Промеса, который в настоящий момент находится под арестом в ОАЭ.

По мнению Игнатьева, несмотря на то, что нидерландец является большой потерей для «красно-белых», «Спартак» научился играть без своего лидера.

«Спартак» уже научился играть без Промеса. В любом случае нужно понимать, что Промес — это не весь «Спартак». Что, разве Зиньковский намного хуже Промеса? Я так не думаю», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 30 марта против «Урала». Начало — в 19:00 по московскому времени.