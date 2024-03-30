«Спартак» повторил свою худшую серию без голов в РПЛ

В российском чемпионате проходят матчи 22-го тура, московский «Спартак» сыграл с «Уралом» - и не смог обыграть его, матч закончился вничью, по нулям.

Как оказалось, это был уже третий матч «Спартака» кряду в возобновившемся в начале марта чемпионате, что стало повторением клубного антирекорда для высшей лиги российского футбола. Предыдущие матчи, в которых «Спартак» не смог забить - это игры против «Зенита» и «Факела».

В следующем туре чемпионата клуб сыграет с московским «Динамо», это случится седьмого апреля в рамках 23-го этапа чемпионата России. Сейчас команда занимает пятое место в турнирной таблице.