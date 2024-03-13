Стало известно, кто предлагал услуги Ивича «Спартаку»

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич предлагался руководству «Спартака» прошлой осенью.

Как утверждает «Чемпионат», в ноябре 2023 года услуги сербского специалиста «Спартаку» предлагал бывший советник президента «Монако» Игорь Корнеев, который в настоящий момент является футбольным экспертом.

Напомним, Ивич возглавлял «Краснодар» с января прошлого года, однако сегодня, 13 марта, клуб объявил об отставке тренера.

Сообщалось, что сейчас «Спартак» активно занят поисками нового наставника, и в числе кандидатов на смену Гильермо Абаскалю числится экс-рулевой «быков».