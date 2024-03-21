Бозов: Хотелось бы стать новым Джикией

Защитник «Спартака-2» Никита Бозов ответил на вопрос о своём будущем в основной команде.

19-летний Бозов был капитаном в юношеских командах «Спартака», а также в молодежной сборной России.

«Вижу ли себя новым Джикией? Хотелось бы, но покажет время. Мне нужно стараться дальше и много работать. Думаю, все будет!» — цитирует Бозова издание «Спорт-Экспресс».

В первой части сезона Бозов провел 19 матчей в молодежной команде «Спартака», забил два мяча и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 20 туров «Спартак» находится на шестом месте в чемпионате России, набрав 31 очко.