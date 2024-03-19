Титов: «Надеюсь, в РПЛ у «Спартака» будут только победы»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов выразил надежду на то, что «красно-белые» смогут выиграть оставшиеся матчи в текущем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, в весенней части сезона москвичи успели провести две игры, в которых один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.

«В оставшихся матчах нужно стараться побеждать. Но если будут такие игры, как с «Факелом», то ни в какие ворота не лезут качества и желание команды», — цитирует Титова Metaratings.

После 20 туров РПЛ «Спартак» расположился на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 30 марта против «Урала». Начало — в 16:00 по московскому времени.