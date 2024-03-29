Бушманов: «Спартак» – явный фаворит в матче с «Уралом»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов высказался о предстоящей игре «красно-белых» с «Уралом».

Специалист заявил, что «шмели» демонстрируют не самые лучшие результаты, поэтому «Спартак» является безоговорочным фаворитом.

«Спартак» здесь явный фаворит: было время подготовиться, играют дома, есть все шансы для того, чтобы набрать три очка», — цитирует Бушманова Metaratings.

Эксперт отметил, что не видит причин, по которым «Спартак» может потерять очки в игре против такого «Урала».

Встреча 22-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Уралом» пройдет 30 марта, начало — в 19:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.