«Поплыл по‑жёсткому»: Корнеев — о тренере «Спартака» Абаскале

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился мнением о наставнике «Спартака» Гильермо Абаскале.

В последней встрече московский клуб не смог обыграть екатеринбургский «Урал». Матч завершился со счётом 0:0. Часть экспертов и болельщиков призывает отправить испанского специалиста в отставку.

«Абаскаль разговаривает с богом часто. Видимо, только не так его понимает. Он говорит, что кто‑то пытается навредить, а если кто‑то не пытается вредить, то дольше живёт. Я вообще не понял. Тренер точно поплыл по‑жёсткому», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

К слову, после 21 матча в чемпионате России «красно-белые» находятся на пятой позиции турнирной таблицы. Коллектив Абаскаля заработал 32 балла.