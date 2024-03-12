Генич: «Черчесов хочет работать в «Спартаке»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера «Спартака».

«Он 100 процентов хочет работать в «Спартаке». Ему важен статус, он считает, что должен работать только с большим клубом», — заявил Генич «Матч ТВ».

При этом эксперт признался, что не знает, нужен ли сейчас Черчесов «Спартаку».

Напомним, в матче 20-го тура чемпионата России «Спартак» проиграл на своем поле «Факелу» со счетом 0:2. Сразу после данной игры в СМИ появилась информация о приближающейся отставке главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.