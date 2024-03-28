Мостовой назвал фаворита встречи «Спартака» с «Уралом»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о фаворите предстоящей игры между «красно-белыми» и «Уралом».

«Конечно, фаворитом является «Спартак». Москвичи не очень хорошо играли с «Уралом» в последних матчах, но и «Урал» уже сколько не может выиграть», — цитирует Мостового «Газета.Ру».

Напомним, в матче первого круга «Спартак» проиграл на выезде «Уралу» со счетом 2:3. Ответный поединок пройдет 30 марта. Начало игры 22-го тура Российской премьер-лиги запланировано на 19:00 по московскому времени.

Перед стартом поединка «Спартак» находится на шестой строчке в РПЛ, а «Урал» располагается на 13-й позиции.

Мостовой: «Спартак» находится близко до медалей»