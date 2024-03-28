Радченко: «Абаскаль доработает сезон в «Спартаке»

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и наставника «Урала» Виктора Ганчаренко.

30 марта «Спартак» примет на домашнем стадионе «Урал» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги.

«Я думаю, что Абаскаля и Ганчаренко пока не отправят в отставку. Абаскаль, скорее всего, доработает в «Спартаке» сезон, и уже потом будет приниматься решение», — заявил Радченко «Чемпионату».

Специалист отметил, что в ближайшем матче «Уралу» нечего терять, поэтому команда точно даст бой «Спартаку».

Начало матча «Спартака» и «Урала» состоится в 19:00 по московскому времени. В первом круге РПЛ команды устроили голевое шоу, забив на двоих пять мячей. Победителем в той встрече оказался «Урал».

