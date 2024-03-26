«Тройка уже предрешена»: Гладилин высказался о борьбе за медали в РПЛ

Экс-наставник «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о распределении мест в тройке призёров чемпионата России по окончании текущего сезона.

«Тройка уже предрешена, и они уже будут решать, кто какое место займёт по итогам сезона. Другие команды будут распределяться уже от четвёртого места и дальше», — приводит слова специалиста издание Vprognoze.ru.

Стоит добавить, что после 20 туров в чемпионате России на первой позиции располагается петербургский «Зенит», в активе которого 40 баллов. На втором месте находится «Краснодар», заработавший 39 очков. Тройку лучших замыкает московское «Динамо», набравшее 38 баллов.

Матчи РПЛ возобновятся 29 марта. В Москве сыграют «Динамо» и «Ростов».