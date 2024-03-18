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Быстров: «Если бы «Спартак» проиграл «Оренбургу», Абаскаль прямо со стадиона должен был улетать на коптере»

18 Марта 2024 • 13:41 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
30.03 16:00

Бывший игрок «Спартака» Владимир Быстров высказался об игре «красно-белых» в нынешнем сезоне.

Напомним, в 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ) «Спартак» сумел сломить сопротивление «Оренбурга» по сумме двух встреч (3:2).

По мнению Быстрова, в случае поражения от южноуральской команды, наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль должен был бы стразу покинуть клуб.

«Ещё бы «Оренбургу», которому в Кубке ничего не надо, проиграли… Тогда бы Абаскаль прямо со стадиона должен был улетать на коптере», — цитирует Быстрова «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

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