Сёмин — об игре «Спартака»: Промес — не Месси

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, можно ли неудачный старт «Спартака» в РПЛ связать с отсутствием нападающего Квинси Промеса.

— Если один игрок играет такую громадную роль, то, значит, работа, которая была сделана, была неправильной. Один игрок не должен такое влияние большое оказывать, — цитирует Сёмина «ВсеПроСпорт».

Специалист отметил, что Промес — не Месси, поэтому «Спартаку» следует провести работу над ошибками.

Напомним, в двух матчах чемпионата России после зимней паузы «Спартак» набрал всего одно очко, сыграв вничью с «Зенитом» (0:0) и уступив «Факелу» (0:2).