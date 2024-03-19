Уилкшир: «Промес ходил по тонкому льду, его пример — хороший урок для каждого»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир прокомментировал ситуацию, которая произошла с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

Напомним, ранее нидерландский футболист был арестован в ОАЭ и в скором времени может быть экстрадирован в Нидерланды, где был приговорён к тюремному заключению.

«Он играл в России, чтобы избежать возможной экстрадиции и уже ходил по тонкому льду. И его пример — это хороший урок для каждого и для него самого», — цитирует Уилкшира «РБ Спорт».

В текущем сезоне 32-летний Промес провёл за «Спартак» 21 матч, забил восемь голов и отдал столько же результативных передач.