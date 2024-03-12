Булыкин поделился мнением, стоит ли «Спартаку» увольнять Абаскаля

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался насчёт того, стоит ли московскому «Спартаку» увольнять главного тренера Гильермо Абаскаля. Напомним, в последнем туре Российской премьер-лиги «красно-белые» уступили у себя дома воронежскому «Факелу». В настоящий момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице.

«Спартак» уже всё упустил. Сейчас хоть меняй Абаскаля, хоть не меняй – это уже ни на что особенно не повлияет в нынешнем сезоне», – цитирует Булыкина Vprognoze.

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года и в первом сезоне финишировал с командой на третьем месте в чемпионате.