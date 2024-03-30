Кечинов: Таких футболистов, как Промес, сейчас в «Спартаке» нет

В «Спартаке» на данный момент нет игроков уровня Квинси Промеса. Такое мнение высказал бывший игрок «красно-белых» Валерий Кечинов.

30 марта «Спартак» на домашней арене поделил очки с «Уралом» - 0:0.

- К сожалению, потеря Промеса сейчас невосполнима: три матча - ни одного мяча. Квинси мог решить исход матча в трудную минуту за счёт своего мастерства.

Сейчас таких футболистов в команде нет. Это очень тревожно и печально, - приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Напомним, Квинси Промес не смог вернуться со «Спартаком» в Россию из ОАЭ и был там арестован. По данным СМИ, футболист может быть экстрадирован на родину в Нидерланды, где суд признал его виновным в поножовщине и в контрабанде наркотиков и назначил наказание 7,5 лет тюрьмы.

Промес в текущем сезоне является лучшим бомбардиром и ассистентом «Спартака». В активе форварда шесть голов и шесть результативных передач в 17 матчах за клуб в Премьер-лиге.