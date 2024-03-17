Угальде: «В Нидерландах на поле больше футбола, здесь — больше борьбы»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде сравнил между собой чемпионаты России и Нидерландов, где ранее он выступал за «Твенте».

Костариканец отметил, что в РПЛ команды играют в более силовой манере, нежели в Эредивизии.

«В Нидерландах на поле больше футбола, здесь — больше войны, борьбы, чемпионат больше связан с физикой», — приводит слова Угальде Metaratings.

Также Угальде подчеркнул, что в России выступает много хороших футболистов. Среди своих одноклубников нападающий выделил Кристофера Мартинса, Наиля Умярова и Данила Пруцева.

В составе «Спартака» Угальде успел провести три матча, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.