Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Угальде: «В Нидерландах на поле больше футбола, здесь — больше борьбы»

17 Марта 2024 • 16:54 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
30.03 16:00

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде сравнил между собой чемпионаты России и Нидерландов, где ранее он выступал за «Твенте».

Костариканец отметил, что в РПЛ команды играют в более силовой манере, нежели в Эредивизии.

«В Нидерландах на поле больше футбола, здесь — больше войны, борьбы, чемпионат больше связан с физикой», — приводит слова Угальде Metaratings.

Также Угальде подчеркнул, что в России выступает много хороших футболистов. Среди своих одноклубников нападающий выделил Кристофера Мартинса, Наиля Умярова и Данила Пруцева.  

В составе «Спартака» Угальде успел провести три матча, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Манфред Угальде

Новости по матчу

Сегодня, 17 Марта
16:54
Угальде: «В Нидерландах на поле больше футбола, здесь — больше борьбы»
11:06
Григорян рассказал, какой тренер идеально подойдёт «Спартаку»
10:07
Баклов: «При Ганчаренко многое в «Урале» изменилось в лучшую сторону»
16 Марта
22:22
Барбоза: В этот раз «Спартаку» лучше сделать ставку на именитого специалиста
19:22
Алдонин: Абаскаль не справляется в «Спартаке»
18:55
Угальде: «Соболев помогает мне становиться лучше»
16:13
Литвинов: Скучаю по Промесу
15 Марта
21:27
Вратарь «Урала» высказался об интересе «Спартака»
21:23
Абаскаль останется в «Спартаке»
14 Марта
23:55
Угальде — о ситуации с Промесом: «Спартак» делает всё возможное. Это довольно серьёзная тема»
21:58
Андрей Федун — о тюремном сроке Промеса: «У «Спартака» исчез хороший игрок»
20:14
Сёмин — об игре «Спартака»: Промес — не Месси
17:42
Петржела: У Промеса проблемы с головой
17:17
Шишкин вспомнил, как Черчесов шутил на тренировках «Спартака»
17:00
Прудников: «Спартак» осознанно держал у себя Промеса и вряд ли заботился о репутационных потерях»
16:46
Пименов считает, что «Спартаку» стоит присмотреться к российскому тренеру
16:11
Лепёхин: «Спартак» показал, что может играть и без Промеса
15:56
Колосков: «Эпоха Промеса в «Спартаке» завершена»
15:14
Непомнящий: «Спартак» с хорошим составом топчется на месте»
15:05
Кузьмичёв отреагировал на ситуацию с Промесом
14:41
Пименов: «Промес много сделал для «Спартака», но надо идти дальше»
14:15
Пономарёв: «Вряд ли уже увидим Промеса в составе «Спартака»
14:05
Шишкин: «Спартаку» не хватало тренерской руки Карпина
13:54
Игрок «Урала» Эмерсон — о матче с «Родиной»: «Никто бы не понял нашего поражения»
10:34
Шишкин: «Надеюсь, скоро Черчесов всплывёт» 3
10:07
Игрок «Урала» Каштанов: «Приложим максимальные усилия, чтобы справиться с нынешней ситуацией»
09:27
Агент Божовича: «Миодраг был бы счастлив, если бы его позвали в «Спартак»
13 Марта
23:57
«Сатисфакция»: юрист — об аресте форварда «Спартака» Промеса
23:17
Мележиков — об аресте Промеса: «Я уверен, что ДТП было придумано»
21:31
Президент «Урала» ответил на вопрос о возможном увольнении Ганчаренко 2
20:22
Рябчук: После конкуренции с Марсело меня тяжело чем-то напугать
20:07
Рябчук — о Португалии: «Когда дети только начинают ходить, в их жизни сразу появляется мяч»
19:44
Рябчук рассказал, с кем больше всех общается в «Спартаке»
19:39
Рябчук: «Приятно удивил уровень стадионов в России»
19:27
Рябчук: «Понимаю, что мог проявить себя лучше»
19:18
Борис Игнатьев высказался о возможном обмене тренерами между «Спартаком» и «Краснодаром»
17:35
Стало известно, кто предлагал услуги Ивича «Спартаку»
16:39
Деменко: «При Абаскале мы видим в «Спартаке» только какие-то проблемы и интриги»
16:34
Червиченко заявил, что «Спартаку» нужно быстрее хватать Ивича
15:38
Маклаков: «С удовольствием попрощался бы с Абаскалем как можно быстрее»
15:22
Гладилин считает, что Ивич подойдёт «Спартаку»
15:05
«Поэтому «Спартак» ничего не выигрывает»: Балахнин высказался о скандалах в команде
14:39
Журналист из Браги прокомментировал возможное назначение Жорже в «Спартак»
14:29
Нигматуллин: «Если сейчас Ивича возьмёт «Спартак», то это будет нелепо»
14:23
Медведев — о ситуации с Промесом: «По счастью, я не на месте руководителей «Спартака»
14:18
Давыдов: «Никакого Ивича в «Спартаке» не надо» 1
14:08
Погребняк считает, что «Ростов» не отпустит Карпина в «Спартак»
14:02
Тарханов: «Спартак» — чисто российская команда, и тренер должен быть российский»
14:02
Погребняк: «Не думаю, что Абаскаль задержится в «Спартаке»
12 Марта
21:10
Булыкин: Ивич — не уровень «Спартака»
20:41
Ивич отреагировал на информацию о возможном уходе из «Краснодара» в «Спартак»
20:20
Агент Бенитеса ответил, готов ли тренер возглавить «Спартак»
20:11
Рианчо: Если «Спартак» подпишет Бенитеса, это будет отлично для клуба
18:46
Гурцкая отреагировал на информацию, что убеждает «Спартак» назначить Ивича
17:43
Гранат — об Абаскале: «Не бывает дыма без огня, потому что «Спартак» показывает неудовлетворительный результат»
16:26
Генич: «Спартак» потратил 50 миллионов и идёт шестым, ЦСКА не потратил ничего, а находится выше в таблице
16:21
Булыкин поделился мнением, стоит ли «Спартаку» увольнять Абаскаля
16:19
Генич назвал вбросом информацию о возможном приходе Ивича в «Спартак»
16:11
Генич рассказал, при каком условии Карпин вернётся в «Спартак» и бросит перчатку «Зениту»
16:04
Генич: «Черчесов хочет работать в «Спартаке»
15:13
Игнатьев считает, что за поражение от «Факела» игрокам «Спартака» надо спрашивать с себя
14:16
Камоцци: «Ивич сто процентов лучше Абаскаля, это хороший вариант для «Спартака»
13:53
Широков: «Возможно, очищение лучшей лигой мира поможет «Уралу»
13:12
Широков рассказал, чего не хватает Зиньковскому 1
10:47
Агент Виллаша-Боаша предположил, может ли тренер оказаться в «Спартаке»
09:27
Парфёнов — о «Спартаке»: «Из-за отсутствия Промеса нельзя проигрывать «Факелу»
11 Марта
21:43
Абаскаль остаётся до матча с «Оренбургом», но в шорт-листе «Спартака» есть четыре тренера 5
20:00
Гранат: «Спартаку» пора пригласить Мостового 3
19:23
Медведев: «Спартак» — народная команда? Пускай доказывают» 4
18:36
Осинькин отреагировал на информацию о возможном назначении в «Спартак»
18:28
Давыдов: «Спартаку» очень не хватает Промеса
18:19
В «Спартаке» хотят видеть Осинькина
16:56
Салихова: «Ивич не подходит «Спартаку» по стилю»
16:39
Давыдов — о будущем тренере «Спартака»: «Только Карпин или Черчесов»
16:02
Ноздрин поддержал идею замены Абаскаля на Черчесова
15:32
Николич готов возглавить «Спартак» 1
15:23
Черчесов или Ивич: Мостовой выбрал нового тренера для «Спартака»
14:39
Петржела посоветовал «Спартаку» назначить новым главным тренером команды Кержакова
14:15
Камоцци: «Стиль Черчесова — не лучший вариант для «Спартака»
14:14
Червиченко: «Не уверен, что «Спартак» добьётся каких то результатов с Черчесовым»
14:03
Рианчо заявил, что сейчас не готов возглавить «Спартак» вместо Абаскаля
13:12
Гладилин считает, что Ташуев мог бы сменить Абаскаля в «Спартаке»
11:54
Шикунов: «Абаскаль не соответствует уровню «Спартака»
11:44
Радимов: «Факел» по делу выиграл у «Спартака»
11:33
Кузьмичёв: «Смена тренера «Спартаку» нужна сейчас»
09:47
Посредники предлагают Ивича «Спартаку», но у Амарала в приоритете другие тренеры 1
09:34
Кузьмичёв считает, что «Спартаку» не следует назначать Черчесова вместо Абаскаля
09:13
Кузьмичёв: «Выход Джикии в матче с «Факелом» нужен был, чтобы насытить линию атаки»
10 Марта
16:50
Селюк назвал виновника неудачных выступлений «Урала»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой Клопп назвал футболиста, которому впервые за карьеру разрешил не защищаться Это может стоить чемпионства в АПЛ: «Арсенал» обходит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по интересному показателю «Спартаку» выбрали нового тренера, «Реал» шантажирует Мбаппе, а «Манчестер Сити» определился с заменой Гвардиоле – в главных слухах недели С кем сыграет «Ливерпуль» Клоппа: Всё о жеребьёвке Лиги Европы Игроки «Ливерпуля» выбрали замену Клоппу В «Барселоне» случилась отставка Мбаппе публично ответил на предложение перейти в «Арсенал» Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 В «Реале» хотят уберечь своих игроков от повторения судьбы Педри
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы
Спортивные новости
Селиваненко высказался о предстоящем матче Медведев - Алькарас Медведев вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе «Трактор» на выезде обыграл московское «Динамо» в первом матче 1/4 финала КХЛ «Локомотив» обыграл «Авангард» в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ Вайсфельд назвал самую интересную пару второго раунда плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Марта
16:54 · Россия. Премьер-лига
Угальде: «В Нидерландах на поле больше футбола, здесь — больше борьбы»
16:47 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назвал причину, по которой не проголосовал на выборах президента России
16:37 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «В РПЛ Миранчуку надо возвращаться после 34 лет»
16:30 · Россия. Премьер-лига
Гладилин назвал три команды, которые претендуют на победу в чемпионате России эксклюзив
15:47 · Россия. Премьер-лига
«Либо дома сидеть, либо погибнуть»: Борис Игнатьев высказался о размере своей пенсии
15:42 · Россия. Премьер-лига
Точилин не верит, что «Сочи» намеренно пожертвовал Кубком России
15:27 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Кайо остаётся в «Краснодаре»
14:58 · Россия. Премьер-лига
Нападающий ЦСКА Давила: «Пауза поможет нам восстановить силы»
14:45 · Россия. Премьер-лига
Агент Стоцкого: «Дмитрий хочет поиграть в футбол, это его главное желание»
13:51 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» обратилось к Маричалю
13:42 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Спартак» каждый раз заводит шарманку «мы - чемпионы», но проваливается уже пятый год»
13:36 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Не ожидал, что «Локомотив» так плохо начнёт вторую часть сезона»
12:42 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Динамо»: «В футболе деньги и «Газпром» не гарантируют тебе чемпионство»
12:35 · Россия. Премьер-лига
Бушманов — о Промесе: «Незаменимых нет»
12:32 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Если убрать Семака из «Зенита» и поставить в «Урал», он никогда чемпионом не станет» 1
Все новости
Рекомендуем