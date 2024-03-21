Воспитанник «Спартака» Бозов: «Промес всегда хорошо относится к молодым игрокам»

Защитник «Спартака-2» Никита Бозов высказался о нападающем основной команды Квинси Промесе.

Футболист рассказал, что познакомился с нидерландцем только в прошлом году, а первое его появление в «Спартаке» видел по телевизору.

«Игрок он прекрасный, это видно по матчам. По-человечески всегда хорошо относится к молодым игрокам: может подсказать, пошутить», — приводит слова Бозова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а зимой 2021 года вернулся в стан «красно-белых».

В текущем сезоне футболист провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет восемь ассистов.