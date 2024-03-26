Бевеев: «На «Урал» давит, что каждую игру положение ухудшается»

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев ответил на вопрос о том, как сильно турнирное положение давит на «шмелей».

«Конечно, давит, что каждую игру положение ухудшается. Все зависит от нас. Мы над этим работаем», — приводит слова Бевеева «Матч ТВ».

Футболист заявил, что команде нужна уверенность, которая может быть достигнута за счет победы в ближайшем матче.

В текущем сезоне 28-летний Бевеев появился на поле в 22 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

После 20 туров «Урал» находится в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.