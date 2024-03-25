Зорин: «Пара-тройка команд из Беларуси могли бы неплохо выступать в РПЛ»

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин поделился мнением о том, как команды из Беларуси проявили бы себя в РПЛ.

Напомним, вторую половину прошлого года Зорин провел в минском «Динамо», с которым стал чемпионом страны.

«Мне кажется, пара-тройка команд из Беларуси могли бы неплохо выступать в РПЛ. Понятно, что они не были бы в топ-8, но и не вылетали бы с нулем очков», — приводит слова Зорина «Чемпионат».

После 20 сыгранных туров «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на своем счету 31 очко.

30 марта «красно-белые» примут у себя дома «Урал». Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:00 по мск.

«В «Спартаке» нет никакого хаоса» — Зорин