«Спартак» проведёт мини-сбор в Тарасовке перед матчем с «Нефтчи»

23 марта московский «Спартак» встретится на выезде с «Нефтчи» в рамках товарищеского матча.

По информации Metaratings, до 22 марта «красно-белые» будут находиться на базе в Тарасовке, где проведут небольшой сбор. Сообщается, что решение о проведении сбора было принято тренерским штабом «Спартака».

Источник отметил, что почти все игроки столичной команды находятся в строю, и лишь вингер Тео Бонгонда продолжает свое восстановление.

Контрольный поединок «Нефтчи» - «Спартак» пройдет 23 марта в столице Азербайджана — Баку. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 17:00 по мск.