«Спартак» нашёл замену Промесу

Московский «Спартак» сделал предложение турецкому клубу о покупке 25-летнего вингера.

Как утверждает Fotospor, «красно-белые» нацелились на футболиста «Галатасарая» Керема Актюркоглу, который, по мнению боссов столичной команды, может стать заменой Промесу. По данным источника, «Спартак» сделал очень крупное предложение туркам, а оклад самого игрока будет увеличен в 7-8 раз, если он присоединится к «красно-белым».

В текущей кампании Актюркоглу принял участие в 45 матчах во всех турнирах, забил 14 голов и записал на свой счет восемь ассистов.

Контракт игрока с «Галатасараем» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 17 миллионов евро.