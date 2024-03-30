Игрок «Спартака» Чернов назвал «Урал» неприятной командой

Футболист «Спартака» Никита Чернов поделился комментарием после финального свистка в матче с «Уралом».

Поединок 22-го тура Российской премьер-лиги завершился со счетом 0:0. Чернов вышел на замену и провел на поле весь второй тайм.

«Урал» — особенно сложный соперник для «Спартака»? Если смотреть по результату, то, наверное, да», — приводит слова Чернова «Чемпионат».

Защитник заявил, что «Урал» является неприятной командой, которая играет длинными и передачами и постоянно тянет время.

В нынешнем сезоне Чернов провел 16 матчей во всех турнирах и записал на свой счет один голевой пас.

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