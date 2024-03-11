Салихова: «Ивич не подходит «Спартаку» по стилю»

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможном назначении на пост главного тренера «красно-белых» нынешнего наставника «Краснодара» Владимира Ивича.

По мнению Салиховой, сербский специалист не подходит московской команде по стилю игры. Поэтому, как считает эксперт, «Спартаку» есть смысл попытаться уговорить вернуться португальского тренера Руя Виторию.

«Ивич не до конца подходит «Спартаку» по стилю, мы его рассматривали после увольнения из «Уотфорда». Надо уговаривать Руя вернуться, закидав деньгами», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, после поражения «Спартака» от «Факела» в матче 20-го тура РПЛ со счётом 0:2 появилась информация о том, что нынешний наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль, скорее всего, покинет клуб в самое ближайшее время.