«Вечная память»: В «Спартаке» отреагировали на смерть Василия Уткина

Пресс-служба столичного «Спартака» прокомментировала информацию о смерти футбольного комментатора Василия Уткина.

— Выражаем соболезнования родным и близким Василия Уткина. Вечная память, — говорится в сообщении пресс-службы «красно-белых».

О смерти журналиста стало известно сегодня, 19 марта. Первым об этом рассказал Иван Карпов в своем телеграм-канале. Позже коллектив программы «Футбольный клуб», ведущим которой был Уткин, подтвердил смерть блогера.

Уткин скончался в московской больнице имени Пирогова. Сообщалось, что возможной причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.