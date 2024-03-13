Рябчук рассказал, с кем больше всех общается в «Спартаке»

Защитник московского «Спартака» Олег Рябчук поделился информацией о том, с кем поддерживает наибольший контакт в команде.

«Мы соседи с Бабичем, живем в одном доме. Тавареш, Дуарте, теперь еще Угальде тоже рядом. Но со Срджаном мы очень часто вместе», — приводит слова Рябчука пресс-служба «красно-белых».

Футболист добавил, что с Бабичем он общается на испанском языке.

26-летний Рябчук выступает за «Спартак» с августа прошлого года, перебравшись из греческого «Олимпиакоса». В футболке «красно-белых» защитник провел 17 матчей во всех турнирах и оформил одну результативную передачу.