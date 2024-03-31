Священник дал совет «Спартаку»

Священник Андрей Постернак высказался о «Спартаке». Ранее главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль заявил, что при выборе стартового состава он обращается к богу.

«Есть русская пословица: на Бога надейся, а сам не плошай. Очень важно сделать выводы из той ситуации, которая сложилась. Руководству, очевидно виднее, что нужно сделать: перестановки, изменение системы тренировок, подходов к организации жизни команды. Я бы помимо молитв к Богу усилил бы профессиональную составляющую», - цитирует Постернака «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в субботу вечером «Спартак» потерял очки, сыграв вничью с «Уралом» на своём поле – 0:0. На текущий момент команда Гильермо Абаскаля располагается на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Впрочем, в воскресенье вечером «красно-белые» могут опуститься ниже. Всё будет зависеть от других результатов.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в среду, 3 апреля. В этот день команда Гильермо Абаскаля будет принимать «Зенит» в Кубке России.