Чепчугов – о словах Абаскаля про Бога: «Значит, он видел звёзды на небе или Вселенную»

Экс-голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов поделился мнением о наставнике «Спартака» Гильермо Абаскале.

В последней встрече московский клуб не смог обыграть екатеринбургский «Урал». Матч завершился со счётом 0:0. Часть экспертов и болельщиков призывает отправить испанского специалиста в отставку.

«Если он так говорит, значит, видел и знает того, кого видел. Значит, он видел звёзды на небе или Вселенную», — приводит слова Корнеева «СЭ».

К слову, после 21 матча в чемпионате России «красно-белые» находятся на пятой позиции турнирной таблицы. Коллектив Абаскаля заработал 32 балла.