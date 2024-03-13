Червиченко заявил, что «Спартаку» нужно быстрее хватать Ивича

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном назначении бывшего наставника «Краснодара» Владимира Ивича в стан «красно-белых».

«Руководству московского клуба надо скорее хватать Ивича, пока он свободен, и ставить его вместо Абаскаля. Галицкий сделал за Малышева и компанию всю работу», — заявил Червиченко «Матч ТВ».

По мнению функционера, нынешним руководителям «Спартака» не хватает профессионализма и решительности, которые должны у них присутствовать.

После 20 туров «Спартак» вместе с Гильермо Абаскалем находится на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Действующий трудовой договор 34-летнего испанца с клубом рассчитан до лета 2025 года.