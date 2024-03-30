«Спартак» лишился центрального защитника из-за травмы

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте получил повреждение в матче 22-го тура чемпионата России с екатеринбургским «Уралом».

Парагваец вышел в стартовом составе «красно-белых» и отыграл весь первый тайм, в конце которого столкнулся головами с игроком «Урала» и получил рассечение. Во время перерыва Дуарте был заменен на Никиту Чернова.

В эти минуты продолжается встреча между «Спартаком» и «Уралом». Сейчас идет второй тайм, и счет в игре пока не открыт – 0:0. За всеми событиями поединка можно следить в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.