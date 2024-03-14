Петржела: У Промеса проблемы с головой

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

13 марта стало известно, что 32-летний игрок был арестован в ОАЭ по просьбе Нидерландов.

«Нормальный футболист будет думать о футболе и о своей игре, а не о наркобизнесе. То, что стало известно о Промесе, объясняет причину его провала в Европе», — заявил Петржела «РБ Спорту».

Эксперт отметил, что Промес является хорошим игроком, но если он пошел на преступления, имея приличное состояние, то у него есть проблемы с головой.

14 марта «Спартак» проведет матч 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ против «Оренбурга». Текстовая трансляция игры, начало которой запланировано на 18:00 по мск, будет доступна на портале LiveResult.