Рианчо считает, что сейчас увольнение Абаскаля навредит «Спартаку»

Бывший тренер Спартака» Рауль Рианчо высказался о возможной отставке Гильермо Абаскаля с должности наставника столичного коллектива.

«На мой взгляд, увольнение Абаскаля по ходу сезона только навредит «Спартаку», — приводит слова Рианчо портал «РБ Спорт».

По мнению эксперта, смена тренера по ходу сезона не всегда может положительно сказаться на футболистах, ведь у нового специалиста не будет времени на кардинальные изменения.

После 20 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 31 очко.

В субботу, 30 марта, «красно-белые» сыграют на своем поле против «Урала». Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:00 по мск.